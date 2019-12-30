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Ростовской модели Анастасии Костенко подписчики предрекли преждевременные роды

Ростовской модели Анастасии Костенко подписчики предрекли преждевременные роды
Новый пост супруги футболиста Дмитрия Тарасова модели из Ростова Анастасии Костенко взбудоражил подписчиков. Фолловеры неверно истолковали слова беременной девушки и преждевременно поспешили поздравить её с рождением малыша.

Модель опубликовала трогательные новогодние снимки с мужем и дочкой, сопроводив их подписью:
«Даже не верится, что все закончилось. Как-то быстро, мгновенно и со словами: «Ой, что-то я устала, пойду чуть-чуть полежу».

Поклонники решили, что Анастасия имеет в виду рождение ребёнка. Подписчики поспешили поздравить молодую маму и принялись обсуждать её преждевременные роды. Девушка поспешила сообщить, что имела в виду совсем другое, а именно - празднование Нового года. Она даже добавила текст крупным шрифтом в свой пост. В комментариях Анастасия написала:
«Надеюсь, что преждевременные роды, которые вы мне гадаете, минуют», - написала Костенко.


Ростовчанка также рассказала подписчикам, что сейчас находится на 32-33-й неделе беременности. Таким образом малыш может появиться на свет уже в феврале.

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