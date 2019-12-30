Ростовской модели Анастасии Костенко подписчики предрекли преждевременные роды



Новый пост супруги футболиста Дмитрия Тарасова модели из Ростова Анастасии Костенко взбудоражил подписчиков. Фолловеры неверно истолковали слова беременной девушки и преждевременно поспешили поздравить её с рождением малыша.



Модель опубликовала трогательные новогодние снимки с мужем и дочкой, сопроводив их подписью:

«Даже не верится, что все закончилось. Как-то быстро, мгновенно и со словами: «Ой, что-то я устала, пойду чуть-чуть полежу».



Поклонники решили, что Анастасия имеет в виду рождение ребёнка. Подписчики поспешили поздравить молодую маму и принялись обсуждать её преждевременные роды. Девушка поспешила сообщить, что имела в виду совсем другое, а именно - празднование Нового года. Она даже добавила текст крупным шрифтом в свой пост. В комментариях Анастасия написала:

«Надеюсь, что преждевременные роды, которые вы мне гадаете, минуют», - написала Костенко.





Ростовчанка также рассказала подписчикам, что сейчас находится на 32-33-й неделе беременности. Таким образом малыш может появиться на свет уже в феврале.