В Ростове из ресторана «Балканы» забрали на реставрацию плиты с панно
В Ростове из ресторана «Балканы» забрали на реставрацию плиты с панно. Об этом сообщила градозащитница Елена Чернышова.
Как сообщила реставратор Марина Яблонская, она приступит к работе уже на этой неделе. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению десятков плит с панно.
Будущее знаменитого ресторана «Балканы» до сих пор не определено, начиная с прошлого года. В октябре горожане заметили строительную технику и рабочих, занимающихся демонтажем внутренних элементов здания. Это вызвало обеспокоенность общественности, так как данное место представляет собой историческую ценность для города.
Защитники архитектурного наследия выступили резко против сноса. Позже выяснилось, что здание перешло в частные руки и полный снос не предполагался. Планировалось лишь убрать изношенные части конструкции.
Ресторан «Балканы» был очень популярен в 70-80-е годы. После появились другие заведения, и легендарный ресторан закрылся.