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В Ростове из ресторана «Балканы» забрали на реставрацию плиты с панно. Об этом сообщила градозащитница Елена Чернышова.Как сообщила реставратор Марина Яблонская, она приступит к работе уже на этой неделе. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению десятков плит с панно.Будущее знаменитого ресторана «Балканы» до сих пор не определено, начиная с прошлого года. В октябре горожане заметили строительную технику и рабочих, занимающихся демонтажем внутренних элементов здания. Это вызвало обеспокоенность общественности, так как данное место представляет собой историческую ценность для города.Защитники архитектурного наследия выступили резко против сноса. Позже выяснилось, что здание перешло в частные руки и полный снос не предполагался. Планировалось лишь убрать изношенные части конструкции.Ресторан «Балканы» был очень популярен в 70-80-е годы. После появились другие заведения, и легендарный ресторан закрылся.