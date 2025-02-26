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Назначили нового заместителя губернатора Ростовской области

Назначили нового заместителя губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь своего нового заместителя. Артем Карцев будет курировать работу представительства Ростовской области при правительстве РФ.

Артем Карцев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. У него есть высшее юридическое образование. В прошлом он занимал должности заместителя директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и генерального директора научно-производственного предприятия «Гамма».
Фото: Ростов ру
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