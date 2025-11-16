В Ростове определен лучший руководитель ЖКХ

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону определили лучшего руководителя ЖКХ. Площадкой для проведения состязаний 15 ноября стала школа №115.По словам заместитель главы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко, номинация лучший руководитель управления ЖКХ проводится впервые.- Конкурс среди руководителей сферы ЖКХ проводится в городе впервые, - отметил Станислав Марченко. – И это прекрасный шанс проявить себя и рассказать о своей работе. Всем удачи, объективного судейства и пусть победит сильнейший.Конкурс состоит из трех этапов: визитки, тестирования и квиза. В визитках руководители и их команды представили себя: как они работают, что уже было сделано и что планируют сделать.Юлия Брюховецкая заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону подчеркнула, что тестирование включает в себя два блока.-Первая часть касалась практической деятельности руководителей. Участникам нужно было продемонстрировать знание законодательства, финансовой политики, вопросов благоустройства, озеленения. Второй блок был направлен на раскрытие управленческого потенциала. Он затрагивал этические аспекты, конфликтологию, менеджмент, - отметила Юлия Брюховецкая.Третий этап конкурса – практический. Руководители сыграли в квиз. За одну минуту они должны были решить поставленную задачу. Затем присоединились их рабочие группы.По словам директора департамента ЖКХ и энергетики Ашота Мнояна, в конкурсе участвуют руководители ЖКХ восьми районов Ростова.-Я уверен, что все справятся с вопросами и докажут, что они лучшие в своей профессии, - подытожил Ашот Мноян.Победители определены. Первое место занял руководитель ЖКХ Первомайского района Роман Панчихин, второе - руководитель ЖКХ Ворошиловского района Сергей Савельев, а на третьем руководитель ЖКХ Советского района Алексей Моргачев.