Место Дмитрия Диброва на телевидении готова занять Наталья Штурм

Фото: Соцсети

После инцидента с расстегнутой ширинкой Дмитрия Диброва Наталья Штурм хочет занять его место на телевидение. Об этом певица заявила в социальных сетях.Недавно телеведущий оказался в центре внимания из-за скандальной ситуации. Вечером Диброва заметили выходящим из автомобиля с расстегнутой ширинкой, демонстрирующей интимные части тела. При этом он был замечен в компании спутницы. Такое поведение вызвало бурную реакцию общественности. Люди посчитали, что такой поступок может запятнать его репутацию.Обсуждается возможность увольнения Диброва с телевидения из-за подобного поведения.В качестве потенциальной замены фигурирует Наталья Штурм, заявившая о своей готовности занять освободившуюся позицию.- Я хочу вести программу «Кто хочет стать миллионером?»! - комментирует Штурм.Наталья Штурм является певицей, писательницей и фотомоделью, наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». В настоящее время исполнительница потеряла былую популярность.