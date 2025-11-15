Новости
Место Дмитрия Диброва на телевидении готова занять Наталья Штурм

После инцидента с расстегнутой ширинкой Дмитрия Диброва Наталья Штурм хочет занять его место на телевидение. Об этом певица заявила в социальных сетях.

Недавно телеведущий оказался в центре внимания из-за скандальной ситуации. Вечером Диброва заметили выходящим из автомобиля с расстегнутой ширинкой, демонстрирующей интимные части тела. При этом он был замечен в компании спутницы. Такое поведение вызвало бурную реакцию общественности. Люди посчитали, что такой поступок может запятнать его репутацию.

Обсуждается возможность увольнения Диброва с телевидения из-за подобного поведения.

В качестве потенциальной замены фигурирует Наталья Штурм, заявившая о своей готовности занять освободившуюся позицию.

- Я хочу вести программу «Кто хочет стать миллионером?»! - комментирует Штурм.

Наталья Штурм является певицей, писательницей и фотомоделью, наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». В настоящее время исполнительница потеряла былую популярность.
Фото: Соцсети
