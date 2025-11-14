Фото: Соцсети

Анфиса Чехова поддержала Дмитрия Диброва после видео с расстегнутой ширинкой. Женщина дала свой комментарий Life.ru.Женщина призвала не превращать эпизод из частной жизни в тему для публичного обсуждения.По мнению Анфисы, Дибров мог не заметить, что его штаны не полностью застегнуты. Звезда подчеркнула, что она часто встречает мужчин, которые после туалета забывают застегнуть штаны.Напомним, что недавно на камеру попал момент, как Дмитрий с молодой спутницей выходит из машины, трогая себя между ног. Когда он повернулся в сторону оператора, стали видны расстегнутая ширинка и торчащий половой орган. Видео с достоинством Диброва быстро разлетелось по сети и вызвало бурную реакцию у пользователей.