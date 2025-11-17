Новости
В Ростовской области ожидаются массовые перебои в ТВ- и радиовещании

В Ростовской области жителей ожидает вероятность перебоев с теле- и радиовещанием на предстоящей рабочей неделе. Согласно данным, полученным от РТПЦ, в период с семнадцатого по двадцатое ноября будут осуществляться заранее запланированные технические работы.

Кратковременное отсутствие сигнала 17 ноября с 11:00 до 17:00 коснется населения поселка Войково в Тарасовском районе. Во вторник, 18 ноября, с десяти утра до шестнадцати часов вечера перерыв в телерадиовещании испытают жители хутора Крюково, расположенного в Куйбышевском районе.

Население хутора Новостепановского Чертковского района останется без возможности смотреть телевизор и слушать радио 19 ноября с 11:00 до 16:00. На 20 ноября намечены отключения в слободе Алексеево-Тузловка, которые продлятся с одиннадцати утра до семнадцати часов вечера.
