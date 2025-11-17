За минувшие сутки донские пожарные потушили 10 пожаров и спасли одного человека
В Ростовской области днем 16 ноября подразделения пожарной охраны устранили 10 очагов огня, возникших по вине людей, и оказали поддержку одному человеку, получившему травмы. Кроме того, спасатели принимали участие в ликвидации последствий пяти аварий на дорогах региона.
Всего для оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации на территории Донского края в течение вчерашнего дня были мобилизованы сто специалистов экстренных служб и 25 единиц специального оборудования.