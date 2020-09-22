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Для тушения возгорания растительности на Соленом озере в Батайске привлекли вертолет Ми-8

Для тушения возгорания растительности на Соленом озере в Батайске привлекли вертолет Ми-8
Для тушения крупного пожара в Батайске привлекли вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, около полудня 24 сентября в районе Соленого озера загорелся камыш. Спасатели зафиксировали два очага: на 500 и 1 000 метров по фронту. На место, кроме 27 спасателей и 10 машин, отправили поезд.

Спустя несколько часов активного тушения пожарные приняли решение вызвать на место вертолет Ми-8. Он будет совершать сбросы воды из ближайшего водоема.

Угрозы распространения нет. Пострадавших также нет.

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