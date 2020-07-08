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Вертолет Ми-2 привлекли для тушения сухой растительности в Ростовской области

Вертолет Ми-2 привлекли для тушения сухой растительности в Ростовской области
В Ростовской области возгорание сухой растительности тушил вертолет Ми-8. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как стало известно, в станице Раздорской случился пожар на поле. Огнем было охвачено полтора гектара сухой растительности. Из-за угрозы распространения на постройки, пожару был объявлен повышенный ранг. К месту выехали спасатели, а также был привлечен вертолет Ми-8.

- В тушении также принимали участие 126 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 8 единиц техники, - добавили в ведомстве.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

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