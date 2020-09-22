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На тушение крупного пожара на Соленом озере в Батайске направили поезд МЧС: видео

На тушение крупного пожара на Соленом озере в Батайске направили поезд МЧС: видео
В Батайск направили пожарный поезд, чтобы потушить разбушевавшийся огонь на Соленом озере. Информация о возгорании поступила около полудня 24 сентября.

Как сообщалось ранее, на водоеме загорелся камыш. Пламя распространилось на большую территорию.
- Горит двумя очагами по фронту 500 и 1000 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте ЧП работают 27 спасателей и 10 единиц техники.

Руководитель тушения, прибыв на Соленое озеро и оценив реальную ситуацию, не подтвердил второй ранг пожара. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

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