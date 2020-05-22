Директор земельного департамента Азова пойдёт под суд за махинации
В Азове завершено расследование уголовного дела в отношении директора департамента имущественно-земельных отношений. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, начальник ДИЗО Николай Юхнов незаконно предоставил в собственность физлицам земельные участки общей площадью 15 га. Земля, о которой идёт речь, находилась в государственной неразграниченной собственности.
- Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила более 48 миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
В настоящее время уголовное дело готовят к передаче в суд. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трёх лет.
Добавим, что на прошлой неделе уголовное дело возбудили в отношении главы администрации Азова. Владимир Ращупкин также подозревается в незаконной передаче муниципальной земли физическому лицу. Суд поместил его на два месяца в СИЗО. Против такого решения выступили местные жители. Азовчане организовали митинг в поддержку главы.