В отношении главы Азова Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело

Глава администрации Азова подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело, сообщает DonDay.ru.Утром 19 мая в мэрии Азова прошли обыски. В служебных кабинетах работали сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, глава подозревается в нарушении природоохранного законодательства.Добавим, что Владимир Ращупкин возглавил азовскую мэрию 22 января 2016 года по результатам конкурса на замещение должности главы администрации. С ним был подписан контракт на срок полномочий Азовской городской Думы шестого созыва. До этого он занимал должность заместителя главы по вопросам промышленности, экономики и инвестициям. Ранее, с 2012-го по май 2015 года, возглавлял многофункциональный центр Азова.Женат. Воспитывает двух дочерей.