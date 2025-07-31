Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли первые в этом году поправки в бюджет

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На 22-м заседании Законодательного Собрании Ростовской области депутаты приняли первые поправки в бюджет в этом году. Поправки связаны с поступлением средств из федерального бюджета и необходимостью перераспределить расходы по приоритетным направлениям.В 2025 году расходы бюджета Ростовской области увеличатся на 12,4 миллиарда рублей и составят 375,7 миллиарда рублей. Это на 3,4% больше, чем было запланировано изначально на текущий год. Из этой суммы 1,7 миллиарда рублей будут получены из федерального бюджета в виде безвозмездных поступлений.Как отметил спикер донского парламента Александр Ищенко, бюджет сохраняет социальную направленность, расходы на социальную сферу составляют более 62%.Также дополнительные средства будут направлены на развитие ЖКХ, строительство и ремонт дорог.- На здравоохранение расходы увеличатся на 1,44 миллиарда рублей (всего 40,5 миллиарда рублей). Большая часть этих средств будет направлена на создание современных приемных отделений в медицинских организациях, проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения, закупку медоборудования для больниц, модернизацию первичного звена здравоохранения, - рассказал Александр Валентинович. - Также предусмотрены расходы на оказание медицинской помощи участникам СВО и обеспечение граждан льготными лекарствами.Еще часть дополнительных расходов будет направлена на сферу образования. В частности, на строительство школ в селе Николаевка Неклиновского района, Батайске, Ростове-на-Дону, Красном Сулине, на капремонт, покупку оборудования и оснащение школ, а также ввод в эксплуатацию детсада № 6 в Донецке, который был капитально отремонтирован.Также увеличатся расходы на дорожное хозяйство, переселение граждан из аварийного жилья и на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.Сфера ЖКХ пополнит расходную часть на 5,8 миллиарда. Средства пойдут на капремонт коллектора в Таганроге, очистных сооружений канализации в Зверево, строительство скважин в Морозовском, Целинском районах, строительство и капремонт водопроводов в Азовском, Мясниковском, Советском районах и городах Новошахтинске, Ростове-на-Дону, а также на реконструкцию магистральных сетей водоснабжения Цимлянска и строительство сетей газоснабжения в поселках Красный Колос и Целина.- Вместе с этим начата работа по формированию бюджета на следующий трехлетний период. В соответствии с новой Стратегией развития Ростовской области до 2030 года, а также в рамках выполнения национальных проектов и социальных задач будет пересмотрен подход к формированию бюджета. Для продуктивной работы в этом направлении врио губернатора Юрий Слюсарь принял решение о создании бюджетной комиссии Ростовской области, - отметил спикер донского парламента.