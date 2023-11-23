Александр Ищенко: Бюджет Ростовской области традиционно сохраняет социальную направленность

Фото: ЗС РО.

Депутаты донского парламента приняли в первом чтении областной бюджет на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Традиционно большая его часть направлена на социальную сферу (порядка 66%).— Увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и бюджету Ростовской области, — отметил председатель ЗС РО Александр Ищенко. — Этот рост продолжается от года к году, то есть мы растем каждый год от все более высокой базы. Расходная часть бюджета прибавила 20,6 миллиардов рублей (+7,4%) по сравнению с первым чтением годом ранее, и составила 300,2 миллиарда рублей.Еще в предыдущем созыве депутатский корпус включился в работу над областным бюджетом. Депутаты, члены правительства и эксперты вместе с губернатором Ростовской области вопросы, которые требуют пристального внимания в оказании господдержки, в том числе и финансовой. Затем документ проекта представили на публичных слушаниях и детально рассмотрели на всех комитетах и фракциях донского парламента.По итогу на социальное управление выделено две трети всех расходов. В этом году запланированная на эти цели сумма на 7,2 миллиарда больше, чем к первому чтению бюджета на 2023 год. Более того, часть социальных расходов на выплату отдельных видов пособий из областного бюджета передана в социальный фонд. Поэтому в главном финансовом документе Дона эти цифры не отражены.— Можно с уверенностью говорить — расходные обязательства в социальной сфере не просто сохраняются, но и наращиваются, — резюмировал спикер донского парламента. — Положительная динамика без учета переданных полномочий составит примерно 11,7%.На экономическое и инфраструктурное развитие предусмотрено 73,2 миллиарда рублей (24% общих расходов). Это на 8,4% больше, чем к первому чтению бюджета на 2023 год. Деньги направят на дорожное хозяйство, строительство и реконструкцию социально значимых объектов, модернизацию водоснабжения. Также часть средств уйдет на поддержку аграрной сферы, промышленности и предпринимательской деятельности.На здравоохранение заложен 35,1 миллиард рублей. Это на 34,3% больше по отношению к первому чтению бюджета на 2023 год. Средства необходимы для завершения строительства и оснащения областного детского хирургического центра инновационных технологий. Еще 7,7 миллиарда рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения.Увеличились расходы и на образование. В этом году предусмотрено 74,8 миллиарда рублей (с приростом на 7,6% в сравнении с первым чтением бюджета на 2023 год). На развитие физкультуры и спорта — 6,2 миллиарда рублей (прирост — 58,9%). В том числе средства направят на новые бассейны в семи муниципалитетах региона.На 14,5% по сравнению с первым чтением бюджета на 2023 года увеличатся расходы в сфере модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. В бюджете предусмотрено 21,4 миллиарда рублей. Эти средства необходимы, в том числе, на строительство объектов водоснабжения в Батайске и Аксайском районе в рамках программы «Чистая вода».Ко второму чтению параметры регионального бюджета преобразятся, так как будут учитываться средства федерального бюджета, который приняла Госдума.