Александр Ищенко: Бюджет Ростовской области сохраняет социальную направленность

Фото: ЗС РО.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли бюджет на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Финальные слушания состоялись в ходе четвертого заседания донского парламента 14 декабря.Замгубернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова обозначила объем запланированных расходов на ближайший год. По словам докладчика, расходная часть бюджета составит 336,8 миллиарда рублей.Председатель ЗС РО Александр Ищенко отметил, что бюджет региона сохраняет устойчивость, социальную направленность и инвестиционные потенциал.— Экономика донского региона продолжает развиваться и работать в плюс. Мы видим реальные цифры — собственные доходы бюджета выросли на 42,1 миллиарда рублей, — подчеркнул спикер донского парламента. — Это позволяет достигать главных целей бюджетной политики — исполнять в полном объеме взятые на себя социальные обязательства и продолжать вкладывать средства в инфраструктурное развитие региона.Благодаря дополнительным доходам бюджета, можно полностью отказаться от дорогостоящих заимствований у коммерческих банков. Таким образом на процентных платежах сэкономится более 16 миллиардов рублей. В 2024 году планируют брать только инфраструктурные кредиты правительства России, а к 2025-му и вовсе отказаться от кредитования.Основные траты (216,7 миллиардов рублей) областного бюджета традиционно направлены на социальную сферу. Из них 37,3 миллиарда понадобится на здравоохранение, 85,4 — на образование, ЖКХ — 25, на развитие спорта — 8,8, а на развитие культуры — 6,4 миллиарда рублей. На строительство и реконструкцию школ и детских садов выделят около 6,1 миллиарда рублей.Капремонт здания стационара детского отделения КДЦ «Здоровье» в Ростове проведут за 295,5 миллиона рублей. Те же работы для здания хирургического отделения ЦРБ Каменского района обойдутся в 134,7 миллиона рублей. А капремонт городской поликлиники № 16 в Ростове — в 51,6 миллиона рублей.Бюджет соответствует целям и задачам социально-экономического развития, которые стоят перед донским регионом в ближайшие три года. Кроме того, он удовлетворяет всем требованиям федерального и областного законодательства. Самое главное — сохранены основополагающие составляющие бюджета: он остается программным, социальным и инвестиционным.— Заложенные бюджетные приоритеты — правильные и своевременные, — резюмировал Александр Ищенко. — Бюджет получился сбалансированным и направлен на заботу о жителях Ростовской области, их защиту, благополучие и развитие донского региона.