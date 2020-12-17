На социальную поддержку жителей Ростовской области направят более трети регионального бюджета

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в окончательной редакции закон о доходах и расходах региона. Заседание донского парламента состоялось 17 декабря.В итоговом проекте были увеличены средства федерального бюджета. По сравнению с первым чтением объем безвозмездных поступлений вырос на 16 миллиардов рублей. Прогнозируемый рост общего объема дохода составляет 7% (211,2 миллиарда рублей), а расходов - 6,4% (217,2 миллиарда рублей).Дефицит бюджета в 2021 году составит 6 миллиардов рублей. По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, преобладание расходов над доходами является естественным. Одна из причин тому - ограничения налоговой нагрузки в период пандемии. Депутат также отметила, что при формировании бюджета основной задачей было сохранение соцобязательств перед гражданами. Расходы по этой сфере на 2021 год увеличилось на 19 миллиардов рублей по сравнению с первым чтением и составили 155 миллиардов. Более трети регионального бюджета (порядка 73,7 миллиарда рублей) направят на социальную поддержку жителей Ростовской области.Донские законодатели продлили на 2021 год повышенную планку прожиточного минимума для назначения адресной соцпомощи одиноким неработающим пенсионерам, инвалидам первой и второй групп, а также семьям с детьми-инвалидами. На детей-сирот и детей, которых воспитывают приемные семьи или опекуны, проиндексированы ежемесячные выплаты. А ликвидаторы аварий на ядерных установках и участники испытаний этого вида оружия получили новые льготы.Выросли расходы на здравоохранение - отрасли прибавили 4,8 миллиарда рублей. В 2021 году на 1,2 миллиарда рублей выросли доходы и расходы территориального фонда ОМС. Расходы на образование увеличились на 3,4 миллиарда.- Параметры областного бюджета претерпели значительные изменения за период с первого по второе чтение, - отметила Лилия Федотова. - Практически по всем направлениям выросли расходы. Дополнительное финансирование федерального бюджета позволит решить задачи, поставленные губернатором и президентом.Дорожный фонд Ростовской области на ближайшие три года увеличился до 64,7 миллиарда рублей. Бюджет развития на 2021 год рассчитан на более чем 47,6 миллиарда. Эти средства будут направлены на ремонт и строительство 320 объектов собственности городов и районов, в числе которых - автодороги и 170 объектов социально-инженерной инфраструктуры.- На данном этапе могу с уверенностью сказать, что депутаты донского парламента довольны бюджетом, - прокомментировал исполняющий обязанности председателя донского парламента - председатель комитета по бюджету Андрей Харченко. - При подготовке проекта каждый депутат вносил предложения и разумно подходил к решению вопросов избирателей. В окончательной редакции бюджета поправки были учтены на сумму 4,2 миллиарда рублей. Также в бюджет вошли и наказы избирателей, которые были получены во время выборной кампании 2018 года (10,5 миллиарда рублей). Общая сумма позволяет решать проблемы и вопросы, волнующие людей.Глава министерства финансов и и.о спикера Законодательного собрания отметили, что по объективным причинам в окончательной редакции были учтены не все поправки. Однако в течение ближайших трех лет работа с ними продолжится.- Мы будем работать с этими предложениями на постоянной основе, - добавил Андрей Харченко. - И обязательно включим их в бюджет донского региона, чтобы реализовать, как только появится возможность.Чтобы покрыть дефицит, будут привлекаться под потребность кредитные средства. Кроме того, в правительстве ожидают стабильный рост собственных доходов - со 144 миллиардов в 2021 году до 160 миллиардов рублей в 2023-м.