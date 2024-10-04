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Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей

Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей
Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей. Как сообщает DonDay, Денис Минин останется в СИЗО ещё на два месяца. Отставной генерал-майор юстиции будет находиться под арестом до 5 декабря.

6 июля Денис Минин был арестован. В тот день он ехал в автомобиле по трассе М-4 вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину и задержали Дениса Минина.

Известно, что задержание адвоката, вероятно, не связано с уголовным делом против Алексея Куделина. Тем не менее Дениса Минина также подозревают в коррупционной деятельности.
Фото: ДонДей/Деловая Россия
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