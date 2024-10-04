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Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей. Как сообщает DonDay, Денис Минин останется в СИЗО ещё на два месяца. Отставной генерал-майор юстиции будет находиться под арестом до 5 декабря.6 июля Денис Минин был арестован. В тот день он ехал в автомобиле по трассе М-4 вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину и задержали Дениса Минина.Известно, что задержание адвоката, вероятно, не связано с уголовным делом против Алексея Куделина. Тем не менее Дениса Минина также подозревают в коррупционной деятельности.