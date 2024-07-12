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Помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина задержали

Помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина задержали
Помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина задержали. Издание Donday со ссылкой на собственный источник сообщило, что адвоката арестовали в выходные, 6 июля.

В тот день Денис Минин ехал по трассе М-4 на своём личном автомобиле в компании бывшего главы Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина. Адвокат Минин защищает права бывшего судьи, который сейчас проходит обвиняемым по делу о получении взяток.

Во время поездки автомобиль остановили силовики. Они задержали Дениса Минина.

Предположительно, арест адвоката Алексея Куделина не связан с уголовным делом, по которому он проходит. При этом самого адвоката подозревают в коррупции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Денис Минин — опытный сотрудник правоохранительных органов. Он работал в Следственном комитете России и дослужился до звания генерал-майора. За свою службу он был награжден медалью «Ветеран следственных органов». После отставки Денис Минин решил сменить сферу деятельности и стал адвокатом. Он занимал должность помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.
Фото: Деловая Россия.
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