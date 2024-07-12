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Помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина задержали. Издание Donday со ссылкой на собственный источник сообщило, что адвоката арестовали в выходные, 6 июля.В тот день Денис Минин ехал по трассе М-4 на своём личном автомобиле в компании бывшего главы Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина. Адвокат Минин защищает права бывшего судьи, который сейчас проходит обвиняемым по делу о получении взяток.Во время поездки автомобиль остановили силовики. Они задержали Дениса Минина.Предположительно, арест адвоката Алексея Куделина не связан с уголовным делом, по которому он проходит. При этом самого адвоката подозревают в коррупции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.Денис Минин — опытный сотрудник правоохранительных органов. Он работал в Следственном комитете России и дослужился до звания генерал-майора. За свою службу он был награжден медалью «Ветеран следственных органов». После отставки Денис Минин решил сменить сферу деятельности и стал адвокатом. Он занимал должность помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.