Помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области отправили в СИЗО

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Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области Денису Минину избрали меру пресечения. Заседание провели в Ленинском районном суде Ростова 8 июля.Портал DonDay.ru сообщает, что Дениса Минина отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей он пробудет до 5 сентября.Адвоката Дениса Минина задержали 6 июля. В тот день он вместе с бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова Алексеем Куделиным ехал на машине по трассе М-4. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и задержали Дениса Минина.Предположительно, арест адвоката не связан с уголовным делом в отношении его доверителя Алексея Куделина. Однако Минина также подозревают в коррупции.