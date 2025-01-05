Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» не смогли продать на торгах

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На торгах не смогли продать дебиторскую задолженность Ростовского-на-Дону АКБ «Капиталбанк». Предложение никого не заинтересовало, и торги не состоялись.В конце октября 2024 года на продажу выставили права требования к грузовой компании ООО «Ивановское ППЖТ № 1». Стоимость лота составляла 10,2 миллиона рублей. Покупатель мог попробовать через суд взыскать с организации более 280 миллионов рублей.«Капиталбанк» был основан в 1993 году в Ростове-на-Дону. В 2016 году компанию признали банкротом и отозвали у нее рабочую лицензию.