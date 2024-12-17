На торгах не смогли продать задолженность ростовского банка «Кредит-Экспресс»

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На торгах не смогли продать дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс». Лот стоимостью почти 18 миллионов рублей никого не заинтересовал. Аукцион отменили из-за отсутствия заявок на участие.В конце декабря на продажу выставили права требования на долг к физическому лицу. Покупатель мог получить возможность через суд взыскать с него 19,9 миллионов рублей.Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.