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На торгах не смогли продать задолженность ростовского банка «Кредит-Экспресс»

На торгах не смогли продать задолженность ростовского банка «Кредит-Экспресс»
На торгах не смогли продать дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс». Лот стоимостью почти 18 миллионов рублей никого не заинтересовал. Аукцион отменили из-за отсутствия заявок на участие.

В конце декабря на продажу выставили права требования на долг к физическому лицу. Покупатель мог получить возможность через суд взыскать с него 19,9 миллионов рублей.

Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.
Фото: соцсети
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