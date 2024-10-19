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Задолженность ростовского «Капиталбанка» продают с молотка за 768 млн рублей

Задолженность ростовского «Капиталбанка» продают с молотка за 768 млн рублей
Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» снова попытаются продать с молотка. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На аукцион выставили один лот стоимостью 768 миллионов рублей. Он содержит право требования к физическому лицу. Покупатель через суд сможет попытаться взыскать с него 853 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно по 12 ноября.

«Капиталбанк» был основан в 1993 году в Ростове-на-Дону. В 2016-м организацию признали банкротом и отозвали рабочую лицензию. После этого начались судебные разбирательства, а имущество компании стали продавать на аукционах.
Фото: Davaisravnim.ru
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