Задолженность ростовского «Капиталбанка» выставили на аукцион за 10 млн рублей

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Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» снова попытаются продать с молотка. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.На аукцион выставили один лот стоимостью 10,2 миллиона рублей. Он содержит право требования к ООО «Ивановское ППЖТ № 1». Она занималась грузовыми перевозками, пока не оказалась в стадии банкротства. Покупатель через суд сможет попытаться взыскать с организации 281 миллион рублей.Подать заявку на участие в торгах можно по 12 декабря.«Капиталбанк» был основан в 1993 году в Ростове-на-Дону. В 2016-м организацию признали банкротом и отозвали рабочую лицензию. После этого начались судебные разбирательства, а имущество компании стали продавать на аукционах.