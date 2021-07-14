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В Ростове продают портовый элеватор «КОВШ»

В Ростове продают портовый элеватор «КОВШ»

В Ростове продают портовый элеватор «КОВШ». Об этом сообщили на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве 15 июля.

С молотка продадут почти 200 объектов. Среди них есть и станки, и двигатели, и конвейеры, и компьютеры, и огнетушители, и даже обычные электронные весы. В сумме всё имущество фирмы-банкрота оценили почти в 40 миллионов.

Выручка предприятия за 2020 год составляла 21 миллион рублей при убытках в 138 миллионов. Всего «КОВШ» задолжал кредиторам больше 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, ООО «Ростовский портовый элеватор» находится на левом берегу Дона. За ним три месяца вёл наблюдение арбитражный суд, а после, в апреле этого года, «КОВШ» признали банкротом.

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