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На торги выставили имущество аграрной компании-банкрота из Ростовской области

На торги выставили имущество аграрной компании-банкрота из Ростовской области

На аукцион выставлено имущество агрофирмы из Ростовской области общей стоимостью 6,2 млн рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на специализированном ресурсе, содержащем данные о банкротствах.

С молотка пойдет движимое и недвижимое имущество обанкротившейся компании "НИКА". В качестве отдельных лотов представлены трактор, пара самосвалов, а также полуразрушенное строение.

Цена трактора «Кировец К-735 "Премиум"» 2019 года выпуска составляет три миллиона рублей.

Два самосвала КамАЗ 45143-42, выпущенные в 2017 году, предлагаются двумя отдельными лотами. Каждый самосвал оценен более чем в 964 тысячи рублей.

Кроме того, за 1,2 миллиона рублей продается разрушенное здание, расположенное в хуторе Общем Морозовского района (ул. Энтузиастов, 50), вместе с земельным участком площадью 1 500 кв. м.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 6 июня. Следует отметить, что ООО "Ника" было зарегистрировано в том же хуторе Общем в декабре 2002 года и специализировалось на выращивании зерновых культур. В ноябре 2023 года организация была признана банкротом в связи с накопившимися долгами перед кредиторами.
Фото: нейросеть
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