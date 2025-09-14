В Ростове на торги выставили дебиторскую задолженность строительной компании

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону выставлена на аукцион дебиторская задолженность строительной фирмы перед ее кредиторами. Объявление о грядущих торгах размещено на официальном ресурсе, содержащем информацию о банкротствах.На торгах планируется продать долг компании перед банком «МСБ», возникший еще в 2015 году. Начальная стоимость лота составляет 9,9 млн рублей.Подать заявку на участие в аукционе можно в период с 15 сентября по 25 октября.Стоит отметить, что ООО «АЭМ РОСТОВ» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в августе 2008 года. Основным видом деятельности фирмы являлось возведение жилых и коммерческих объектов. В феврале 2023 года организация была признана несостоятельной.