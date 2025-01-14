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Корональная дыра на Солнце может вызвать магнитные бури

Корональная дыра на Солнце может вызвать магнитные бури
Жителям следует ожидать магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце. Об этом 13 января сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Как рассказали эксперты, на Солнце появилась огромная дыра. Корональные дыры повышают скорость солнечного ветра в окружающем пространстве.

- Скорость ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли, и, хотя прямых прогнозов на бури пока нет, скорее всего, штормить всё же будет. Сильные бури возможны, - сказано в сообщении.

Метеозависимым людям стоит заранее подготовиться. В ближайшее время лучше не перенапрягаться как умственно, так и физически. Также следует исключить вредную еду.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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