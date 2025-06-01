На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы

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В ночь на 31 мая 2025 года на Солнце был зафиксирован крупнейший в этом году выброс корональной массы, направленный в сторону нашей планеты. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии, представляющие Институт космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН.Данное событие с большой долей вероятности спровоцирует серию мощных магнитных бурь. Эксперты прогнозируют, что интенсивность геомагнитных возмущений может достичь пиковых значений G4 по пятибалльной шкале.По предварительным расчетам, прибытие солнечного вещества к Земле ожидается в конце дня 1 июня, однако точное время пока не установлено.В период геомагнитных возмущений жители Ростова могут испытывать ухудшение самочувствия, проявляющееся в виде головных болей, головокружения, тошноты и общей слабости. Врачи рекомендуют в эти дни воздержаться от употребления кофе и тяжелой пищи, увеличить потребление воды и проводить больше времени на свежем воздухе.