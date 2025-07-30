Впервые за пять лет на Солнце появились полярные дыры

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце впервые за долгое время появились полярные коронарные дыры. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.Полярные коронарные дыры исчезли еще в 2021-2022 годах. Однако за прошедшую неделю они начали возвращаться. В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышает 2-3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет.- Современная физика Солнца связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Их появление свидетельствует об объективном снижении активности Солнца в текущем году, хотя глобально она пока остается на достаточно высоком уровне, всё ещё причиняющем значительные «неудобства» Земле, - сообщили специалисты.