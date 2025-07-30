Впервые за пять лет на Солнце появились полярные дыры
На Солнце впервые за долгое время появились полярные коронарные дыры. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
Полярные коронарные дыры исчезли еще в 2021-2022 годах. Однако за прошедшую неделю они начали возвращаться. В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышает 2-3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет.
- Современная физика Солнца связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Их появление свидетельствует об объективном снижении активности Солнца в текущем году, хотя глобально она пока остается на достаточно высоком уровне, всё ещё причиняющем значительные «неудобства» Земле, - сообщили специалисты.