Часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове продают с молотка за 375 млн рублей

Новые надежды на завершение долгостроя гостиничного комплекса Sheraton появились в Ростове-на-Дону. Часть объекта выставлена на торги за внушительную сумму в 375 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась в Едином реестре сведений о банкротстве.

С молотка пытается уйти доля в недостроенном отеле, принадлежащая самарской компании ООО «ПФО ТРАСТ», находящейся в процессе банкротства. Согласно данным портала Федресурс, профиль компании – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
Стартовая цена лота включает долю в размере 63/204 в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 9 267 кв.м. (кадастровый номер 61:44:0051025:10), а также помещения в подвале, цокольном, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 18 и 19 этажах здания, общей площадью 14 026,1 кв. м (кадастровый номер 61:44:0051025:24).

Особенностью данного аукциона является тот факт, что покупателю предлагают оплатить долю уже сейчас. Тем не менее окончательное оформление покупки в собственность станет возможным только после снятия ареста с имущества.

- В случае определения победителя торгов или единственного участника торгов процесс заключения договора купли-продажи будет приостановлен до разрешения вопроса о снятии ареста, после чего… будут приняты меры по заключению и исполнению договора купли-продажи, – говорится в объявлении.

Желающим принять участие в торгах необходимо подать заявку до 7 июля. Сам аукцион состоится спустя три дня, после завершения приема заявок.

Напомним, строительство многострадального ростовского отеля Sheraton, который, как планировалось, должен был стать 20-этажной гостиницей на 307 номеров с 10-этажным бизнес-центром, стартовало в 2008 году. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 100 миллионов долларов. Однако, несмотря на амбициозные планы, спустя 18 лет объект так и не был введен в эксплуатацию.
Фото: Donday
