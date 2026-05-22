В Ростове за 142 миллиона рублей продают участки с фундаментами без зданий

Необычный лот выставлен на торги в Ростове-на-Дону: земельные участки общей площадью более 30,5 тысячи квадратных метров с шестью бетонными фундаментами, но без каких-либо строений. Начальная цена предложения составляет свыше 142 миллионов рублей. Информация об этом размещена на электронной площадке «ГИС Торги».Объекты недвижимости расположены в промышленной зоне «Заречная» по улице 1-й Луговой. Фундаменты имеют следующие характеристики:12,3 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:189);18,5 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:190);426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:201);426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:202);426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:203);198,9 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:204).Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня. Непосредственно сами торги пройдут через два дня после завершения приема заявок.