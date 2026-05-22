Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове за 142 миллиона рублей продают участки с фундаментами без зданий

В Ростове за 142 миллиона рублей продают участки с фундаментами без зданий

Необычный лот выставлен на торги в Ростове-на-Дону: земельные участки общей площадью более 30,5 тысячи квадратных метров с шестью бетонными фундаментами, но без каких-либо строений. Начальная цена предложения составляет свыше 142 миллионов рублей. Информация об этом размещена на электронной площадке «ГИС Торги».

Объекты недвижимости расположены в промышленной зоне «Заречная» по улице 1-й Луговой. Фундаменты имеют следующие характеристики:

12,3 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:189);
18,5 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:190);
426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:201);
426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:202);
426,4 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:203);
198,9 кв. м (кадастровый номер 61:44:0062510:204).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня. Непосредственно сами торги пройдут через два дня после завершения приема заявок.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика