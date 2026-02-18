Новости
Недвижимость московского филиала на Дону вновь выставлена на торги за полмиллиарда рублей

Земля и здания филиала московской компании ООО «АСТА» в Азове вновь выставлены на торги. Стартовая цена лота составляет 472 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована на сайте «Торги России».

На продажу предлагается промышленный комплекс, включающий два здания площадью 4,7 и 29 тысяч квадратных метров, а также земельный участок площадью 52,2 квадратного метра. Общая стоимость имущества оценивается почти в полмиллиарда рублей.

Аукцион пройдет в период с 17 марта по 13 мая. В торгах примут участие компании, заинтересованные в приобретении промышленной недвижимости в Ростовской области.

ООО «АСТА» — компания из Москвы, имеющая филиал в Азове. Промышленное предприятие было признано банкротом в марте 2025 года, с тех пор его имущество периодически выставляется на торги.

Стоит отметить, что это уже вторые торги по продаже данного комплекса и земельного участка. Предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Фото: Торги России
