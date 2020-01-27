Церемония прощания с убитыми депутатом Алабушевым и его супругой пройдёт в Зернограде



В Зернограде пройдёт церемония прощания с депутатом Заксобрания Ростовской области и его супругой. Андрея и Ольгу Алабушевых похоронят 30 января под адресу: Научный городок, 3. Мероприятие начнётся в 10 часов.



Напомним, трагедия разыгралась 28 января. Тела супругов обнаружил в собственном доме их водитель. Алабушевы лежали на полу в луже крове, у обоих на голове была рубленная рана от удара топором. Вскоре в этом же доме обнаружили и убийцу. 38-летний Александр Полуян покончил с собой сразу после убийства. Его труп обнаружили во время обыска в доме, где случилась трагедия.



Как оказалось, мотивом убийства стала месть. Депутат, руководивший «Аграрным научным центром «Донской», уволил отца Полуяна.

Андрей Алабушев с 1999 года возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко. Депутатом донского Заксобрания его избрали в 2018 году. Его супруга Ольга работала на кафедре «Миханизация переработки обрабатывающей промышленности» Азово-Черноморской инженерной академии.