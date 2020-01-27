В Ростовской области найден мёртвым подозреваемый в убийстве депутата и его жены



Подозреваемый в убийстве депутата донского Заксобрания Андрея Алабушева и его супруги Ольги найден мёртвым.



Как стало известно, тело 38-летнего Александра Полуяна обнаружили в доме его жертв, пишет DonDay.ru. По предварительным данным, мужчина расправился с супругами, после чего покончил с собой у них же в доме.

- Его тело нашли в луже крови в комнате на втором этаже, - сообщает издание со ссылкой на собственный источник.



Ранее сообщалось, что мотивом убийства стала месть. Депутат, возглавлявший «Аграрный научный центр «Донской», уволил отца Полуяна с работы.



Напомним, тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги с рублеными ранами обнаружили в собственном доме 28 января. Орудием убийства послужил топор.



Добавим, что Алабушев с 1999 года руководил Всероссийским научно-исследовательским институтом зерновых культур им И. Г. Калиниченко. В 2018 году он был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области. За ним были закреплены Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.



Супруга Алабушева Ольга являлась сотрудницей кафедры «Механизация переработки обрабатывающей промышленности» Азово-Черноморской инженерной академии.