Убитых депутата донского Заксобрания и его жену похоронят в Москве



Депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супругу похоронят в Москве. На Дону с четой Алабушевых простились 30 января. Церемония прошла в Зернограде. После панихиды катафалк с телами убитых отправят в Москву. В российской столицы живут дети и внуки Андрея и Ольги Алабушевых, которые захотели похоронить родителей недалеко от своего дома.



Ужасная история поразила всю Ростовскую область 28 января. В тот день в Зернограде обнаружили мёртвыми депутата и его жену. Супруги были зверски убиты ударом топора по голове. В их же доме нашли и предполагаемого убийцу. Александр Полуян покончил со собой сразу после преступления. Причиной его ужасного поступка стала месть за отца, которого Алабушев уволил с работы.



Парламентарий возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко. Депутатом Законодательного собрания его избрали в 2018 году. Его жена Ольга работала на кафедре «Механизация переработки обрабатывающей промышленности» Азово-Черноморской инженерной академии.