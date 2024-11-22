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Центр Ростова остался без холодной воды из-за аварий

Центр Ростова остался без холодной воды из-за аварий
В центре Ростова 22 ноября отключили холодную воду из-за коммунальных аварий. Об этом проинформировал департамент ЖКХ и энергетики.

Порыв произошёл на водопроводных сетях по улице Московская, из-за чего водоснабжение ограничено в границах: проспект Буденновский, улица Семашко, улица Большая Садовая.

Ещё одна авария случилась на водопроводных сетях по улице Лермонтовская. В результате без воды остались жители в границах: проспект Ворошиловский, улица Соколова, улица Текучева.

Восстановить подачу воды обещают до 18:00.
Фото: Ростов ру
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