Северный в Ростове остался без воды из-за коммунальных аварий

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В Ростове Северный остался без холодной воды из-за коммунальных аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 14 ноября.На водопроводных сетях, расположенных на проспекте Космонавтов, произошел прорыв. В связи с этим временно прекращено холодное водоснабжение в границах: Комарова, Капустина, Добровольского и Волкова.Также коммунальная авария произошла на Обсерваторной. Воды нет в домах, расположенных в границах: Беляева, Созвездия, Вселенной, а также в СНТ «Гамма труд», «Югтехмонтаж» и «Огородник».Включить холодную воду обещают к 18:00.