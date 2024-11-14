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Северный в Ростове остался без воды из-за коммунальных аварий

Северный в Ростове остался без воды из-за коммунальных аварий
В Ростове Северный остался без холодной воды из-за коммунальных аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 14 ноября.

На водопроводных сетях, расположенных на проспекте Космонавтов, произошел прорыв. В связи с этим временно прекращено холодное водоснабжение в границах: Комарова, Капустина, Добровольского и Волкова.

Также коммунальная авария произошла на Обсерваторной. Воды нет в домах, расположенных в границах: Беляева, Созвездия, Вселенной, а также в СНТ «Гамма труд», «Югтехмонтаж» и «Огородник».

Включить холодную воду обещают к 18:00. 
Фото: Ростов ру
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