Центр и часть Северного в Ростове остались без воды

Фото: Rostov.ru

Две коммунальные аварии оставили центральную и северную части города без воды. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ.Первый инцидент произошел на водопроводной магистрали, проходящей по переулку Соборному. В результате прекращена подача воды в дома, находящиеся в районе переулка Семашко, Буденновского проспекта, улиц Красноармейской и Максима Горького. Предполагается, что ремонт будет завершен, и водоснабжение возобновится к двум часам дня.Второй прорыв трубы случился на улице Шеболдаева. Жители домов на улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Подъездной и Ларина столкнулись с отсутствием воды. По плану водоснабжение в этих районах будет восстановлено к шести часам вечера.