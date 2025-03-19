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Центр и часть Северного в Ростове остались без воды

Центр и часть Северного в Ростове остались без воды

Две коммунальные аварии оставили центральную и северную части города без воды. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ.

Первый инцидент произошел на водопроводной магистрали, проходящей по переулку Соборному. В результате прекращена подача воды в дома, находящиеся в районе переулка Семашко, Буденновского проспекта, улиц Красноармейской и Максима Горького. Предполагается, что ремонт будет завершен, и водоснабжение возобновится к двум часам дня.

Второй прорыв трубы случился на улице Шеболдаева. Жители домов на улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Подъездной и Ларина столкнулись с отсутствием воды. По плану водоснабжение в этих районах будет восстановлено к шести часам вечера.
Фото: Rostov.ru
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