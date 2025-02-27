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Часть Ростова осталась без воды 27 февраля

Часть Ростова осталась без воды 27 февраля

27 февраля в Ростове в нескольких районах города произошли перебои с водоснабжением. Об этом сообщил департамент ЖКХ.

Первая авария случилась на водопроводной линии по Каракумской улице, из-за чего подача воды прекратилась в районе улиц Каракумской и Орбитальной. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к 18:00.

Вторая авария произошла в центральной части Ростова, на улице Филимоновской. Отсутствие воды затронуло дома в пределах переулка Островского, между улицами Филимоновской и Лермонтовской. Планируется, что подача воды в этом районе возобновится к 17:00.

Также проблемы с водоснабжением возникли у жителей Западного района. Из-за аварии на Ленинградской улице вода исчезла на улицах Токарной, Русской, Защитной, Спартаковской и 1-й Баррикадной. Завершение ремонтных работ запланировано на 18:00.

Еще одна авария в Западном районе произошла на Ставского. Без воды остались жители улиц Профсоюзной, Рыбной, Республиканской, Саши Чебанова и Вагулевского. Специалисты планируют восстановить водоснабжение к 18:00.

Жителям Ростова рекомендуется создать запасы питьевой и технической воды для бытовых нужд.
Фото: Donday
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