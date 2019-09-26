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В Ростове из-за аварии жители нескольких улиц остались без воды

В Ростове из-за аварии жители нескольких улиц остались без воды
В Ростове-на-Дону жители нескольких улиц остались без воды из-за аварии. Прорыв водопроводной трубы произошел вечером 27 сентября.

В настоящее время водоснабжение отключили в границах: ул. Благодатная – ул. Мильчакова – ул. Жмайлова – ул. Малиновского. В «Ростовводоканале» рассказали, что на месте аварии работают две бригады рабочих. Ожидается, что к вечеру 28 сентября ремонт будет завершен.

Восстановить водоснабжение планируется к 17 часам.

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