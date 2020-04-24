Бывший заместитель прокурора Ростовской области возглавил надзорное ведомство в Астрахани

Прокуратуру Астраханской области возглавил бывший сотрудник надзорного ведомства донского региона. На должность назначен бывший заместитель прокурора Ростовской области 42-летний Сергей Фрост.В январе 2018 года он был назначен на должность заместителя донского прокурора. Через два года службы Фрост пошёл на повышение.Добавим, что карьеру в надзорном ведомстве он начал в Республике Башкортостан в октябре 1998 года. С 2007-го занимал разные должности в силовых ведомствах Ярославской области.В 2009 году Сергея Фроста назначили начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в прокуратуре Владимирской области. Там он работал до перевода в Ростовскую область.