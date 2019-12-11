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Назначен новый прокурор Шахт

Назначен новый прокурор Шахт
В Шахтах назначили нового прокурора. Пост занял бывший прокурор Усть-Донецкого района Владимир Болдырев. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Владимир Болдырев изучал юриспруденцию в Северо-Кавказской академии государственной службы. В областной прокуратуре он работает с 2003 года. Болдырев работал главным прокурором Волгодонска, начальником отдела управления по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции, ФСКН и МЧС, прокуратуры области. В 2014 году его назначили на должность прокурора Усть-Донецкого района.

Ранее прокурором Шахт был Евгений Петренко. Он стал заместителем прокурора Калужской области.

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