Назначен новый прокурор Шахт



В Шахтах назначили нового прокурора. Пост занял бывший прокурор Усть-Донецкого района Владимир Болдырев. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Владимир Болдырев изучал юриспруденцию в Северо-Кавказской академии государственной службы. В областной прокуратуре он работает с 2003 года. Болдырев работал главным прокурором Волгодонска, начальником отдела управления по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции, ФСКН и МЧС, прокуратуры области. В 2014 году его назначили на должность прокурора Усть-Донецкого района.



Ранее прокурором Шахт был Евгений Петренко. Он стал заместителем прокурора Калужской области.