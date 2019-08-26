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Бывший прокурор Октябрьского района Ростова возглавил надзорное ведомство в Смоленской области

Бывший прокурор Октябрьского района Ростова возглавил надзорное ведомство в Смоленской области
В прокуратуре Смоленской области сменился руководитель. Им стал бывший прокурор Октябрьского района Ростова - 41-летний Сергей Карапетян.

Новый прокурор - выпускник юридического факультета Ростовской государственной экономической академии. В 2000 году, после окончания вуза, он поступил на службу следователем в прокуратуру Пролетарского района донской столицы. Затем работал старшим помощником прокурора, заместителем прокурора и руководителем следственного отдела при прокуратуре. В 2012 году Сергея Карапетяна назначили прокурором в Октябрьском районе Ростова. После он был назначен зампрокурора Красноярского края.

Предыдущий руководитель прокуратуры Смоленской области Евгений Полонский уходит на повышение.

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