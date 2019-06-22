В Кагальницком районе Ростовской области назначили прокурора



Новым прокурором Кагальницкого района Ростовской области стал бывший заместитель прокурора Ворошиловского района Александр Коростылев. Назначил его генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.



– Особое внимание будет уделено защите прав социально уязвимой категории граждан: инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – отметил Александр Алексеевич.



Кроме того, новый прокурор добавил, что под пристальным надзором будет находиться соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности, исполнение приоритетных национальных проектов. По словам Александра Алексеевича, будет сосредоточено внимание на своевременной и достойной оплате труда, защите трудовых прав работников.



Александр Алексеевич работал в надзорном ведомстве с 2010 года. Он занимал должности помощника прокурора Обливского района Ростовской области, прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, старшего прокурора этого же отдела, заместителя прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону, а также заместителя прокурора Ворошиловского района.