Более 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике» в Ростове
В парке Октябрьской Революции состоялся ежегодный «Здоровый субботник», собравший свыше сотни участников. Организаторами выступили общественная организация «Свобода» совместно со службой по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области.
В донской столице свыше 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике». Главная цель субботника – помочь зависимым людям приспособиться к новой здоровой жизни. Отметим, что их поддержали не только семьи и друзья, но и обычные жители Ростова, а также представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России».
Неравнодушные граждане, экипированные необходимым инвентарем – перчатками, молодыми деревьями, лопатами и мешками для мусора, вышли на улицы, чтобы облагородить территорию.
Важно отметить, что в Ростове такое мероприятие проходит ежегодно.