Более 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике» в Ростове

- Подобные акции помогают объединить людей, стремящихся к выздоровлению, показывая солидарность общества и являясь важной ступенью на непростом пути реабилитации и возвращения к полноценной общественной жизни, - подчеркнул Алексей Чванов, руководитель службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии.

Фото: Правительство РО

В парке Октябрьской Революции состоялся ежегодный «Здоровый субботник», собравший свыше сотни участников. Организаторами выступили общественная организация «Свобода» совместно со службой по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области.В донской столице свыше 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике». Главная цель субботника – помочь зависимым людям приспособиться к новой здоровой жизни. Отметим, что их поддержали не только семьи и друзья, но и обычные жители Ростова, а также представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России».Неравнодушные граждане, экипированные необходимым инвентарем – перчатками, молодыми деревьями, лопатами и мешками для мусора, вышли на улицы, чтобы облагородить территорию.Важно отметить, что в Ростове такое мероприятие проходит ежегодно.