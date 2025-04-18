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Более 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике» в Ростове

Более 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике» в Ростове

В парке Октябрьской Революции состоялся ежегодный «Здоровый субботник», собравший свыше сотни участников. Организаторами выступили общественная организация «Свобода» совместно со службой по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области.

В донской столице свыше 100 человек приняли участие в «Здоровом субботнике». Главная цель субботника – помочь зависимым людям приспособиться к новой здоровой жизни. Отметим, что их поддержали не только семьи и друзья, но и обычные жители Ростова, а также представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России».

Неравнодушные граждане, экипированные необходимым инвентарем – перчатками, молодыми деревьями, лопатами и мешками для мусора, вышли на улицы, чтобы облагородить территорию.

- Подобные акции помогают объединить людей, стремящихся к выздоровлению, показывая солидарность общества и являясь важной ступенью на непростом пути реабилитации и возвращения к полноценной общественной жизни, - подчеркнул Алексей Чванов, руководитель службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии.


Важно отметить, что в Ростове такое мероприятие проходит ежегодно.
Фото: Правительство РО
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