Азовские археологи рассказали про средневековые заготовики весов

Археологи из Азова рассказали про новые средневековые находки. Костяные заготовки весов были обнаружены во время раскопок на Петровском бульваре, где находился золотоордынский Азак. Об этом сообщили на официальной странице в соцсети музея-заповедника 26 августа.По словам специалистов, найденные предметы хорошо описывают процесс ремесленного производства. Ранее они находили неоконченные или бракоанные детали. А вот заготовки - впервые.Как объяснил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, созданые предметы мастервыбросил, поскольку испортил, подпилив слишком сильно.- Зато мы узнали, с чего все начиналось, - отметил специалист.