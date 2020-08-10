Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Азовские археологи обнаружили склад керамики

Азовские археологи обнаружили склад керамики
Археологи из Азова обнаружили очередную находку во время раскопок в древнем городе Азаке. Об этом они сообщили 11 августа в городском музее-заповеднике.

В процессе работы специалисты наткнулись на хорошо сохранившееся средневековое жилище. Что-то ценное на подобных участках – редкость, но в этот раз археологам повезло.

– Небольшой домик принадлежал, по всей видимости, зажиточному горожанину. Здесь мы обнаружили несколько мешков зерна, клад серебряных монет и целую «кладовую» разбитых керамических сосудов, – рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Теперь специалистам предстоит собрать из осколков целые кувшины.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.