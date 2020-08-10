Азовские археологи обнаружили склад керамики

Археологи из Азова обнаружили очередную находку во время раскопок в древнем городе Азаке. Об этом они сообщили 11 августа в городском музее-заповеднике.В процессе работы специалисты наткнулись на хорошо сохранившееся средневековое жилище. Что-то ценное на подобных участках – редкость, но в этот раз археологам повезло.– Небольшой домик принадлежал, по всей видимости, зажиточному горожанину. Здесь мы обнаружили несколько мешков зерна, клад серебряных монет и целую «кладовую» разбитых керамических сосудов, – рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.Теперь специалистам предстоит собрать из осколков целые кувшины.