Археологи из Азова рассказали про средневековые фрагменты черепицы

Азовские археологи рассказали про фрагменты черепицы, найденные во время раскопок на Петровском бульваре. Раньше там находился средневековый город Азак. Такую информацию разместили на официальной странице Азовского музея-заповедника 21 августа.Найденные остатки - это фрагменты черепицы с крыш каменных домов средневекового города. Интерес последняя находка вызвала из-за того, что является плоской. Все предыдущие фрагменты имели желобообразный вид, и ими однозначно покрывали крыши зданий. В последний раз плоская черепица была обнаружена специалистами 10 лет назад. Это был один небольшой кусок материала.- Понять, какую роль играли эти плоские фрагменты черепицы в кровле здания, пока сложно, - объяснил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.