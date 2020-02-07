Средневековые скребницы для скота нашли донские археологи



Азак (нынешний Азов) в средние века был одним из значимых торговых городов, расположенных на Шёлковом пути. Несмотря на то, что он был крупным населённым пунктом, местные жители здесь занимались сельским хозяйством.



Свидетельство тому — найденные при раскопках железные скребницы для скота. С помощью этих предметов крупным животным чистили шкуру. Подобные предметы попадаются археологам редко. Их находили не только на окраинах города, но и в центре.





Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что если сравнить найденные скребницы с современными предметами, то сразу бросается в глаза, что в средние века размер зубцов у них был намного больше.



- То ли в 14-м веке скот был более толстокожим, то ли средневековые конюхи работали очень и очень аккуратно, - добавил учёный.



Сейчас эти предметы находятся в экспозиции Азовского музея-заповедника.